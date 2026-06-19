Surfistas Yolanda Hopkins e Francisca Veselko eliminadas no Rio de Janeiro

Veselko ainda esteve largo tempo próxima de assegurar a presença na segunda ronda, tendo chegado ao final da quarta bateria com um total de 11.70 pontos (6.17 + 5.53), mas Nichols conseguiu realizar uma última onda com 7.17, ultrapassando a portuguesa, ao concluir a bateria com 12.50 (7.17 + 5.33).



Na terceira bateria, Hopkins não teve qualquer hipótese diante de Erostarbe, que já tinha eliminado Veselko na primeira ronda da etapa anterior, em El Salvador.



Hopkins amealhou um total de 9.10 pontos (4.67 e 4.43), insuficientes para superar os 10.83 (5.83 e 5.00) da espanhola.



Assim, a etapa do Rio de Janeiro fica sem representantes portugueses logo na primeira ronda, com a próxima etapa do Championship Tour (CT), que vai passar por Peniche, em Portugal, entre 22 de outubro e 01 de novembro, a decorrer entre os dias 08 e 18 de agosto, no Taiti.