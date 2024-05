Susana Costa termina carreira aos 39 anos

”, pode ler-se numa publicação divulgada pela própria nas redes sociais.Com 14,43 metros "indoor" e 14,35 metros ao ar livre como melhores marcas da carreira, somou sete títulos nacionais sob telha e seis ao ar livre e contou várias participações internacionais, desde logo com uma prata no Europeu por equipas de 2015 e um bronze no mesmo torneio, em 2013.A trabalhar como preparadora física na equipa B feminina do Valadares Gaia, clube primodivisionário de futebol, a antiga recordista nacional e campeã ibero-americana do triplo salto de 2012 querCosta agradece à família e às equipas de trabalho que foi conhecendo ao longo da carreira, bem como a clubes e marcas, lembrando que o atletismo lhe proporcionou “momentos de grande felicidade, experiências inesquecíveis e amigos para a vida”.