Swiatek afastada do Open de Itália

Perante a 35.ª classificada do ranking WTA, a polaca cedeu em uma hora e 44 minutos, pelos parciais de 6-1 e 7-5, depois de no ano passado ter vencido o torneio pela terceira vez em quatro edições (2021, 2022 e 2024).



Collins, finalista do Open da Austrália em 2022, segue para os oitavos de final do Masters de Roma, em que irá defrontar a ucraniana Elina Svitolina, 14.ª da hierarquia mundial, que eliminou a norte-americana Hailey Baptiste.