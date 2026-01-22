Swiatek apurada no Open da Austrália

A número dois mundial venceu Bouzkova, 44.ª do ranking WTA, por 6-2 e 6-3, em uma hora e 19 minutos de encontro, qualificando-se pelo sétimo ano consecutivo para a terceira ronda em Melbourne, onde chegou às meias-finais em 2022 e 2025.



Na próxima ronda, Swiatek, vencedora de seis ‘majors’, vai encontrar a russa Anna Kalinskaya, 31.ª cabeça de série do torneio, naquele que será o terceiro encontro entre ambas, com a polaca a vencer os dois confrontos anteriores.



Kalinskaya, de 27 anos, bateu hoje a austríaca Julia Grabher, número 95 do mundo, em dois parciais, por duplo 6-3.



Swiatek, antiga número um mundial, prossegue a busca pelo único ‘major’ que lhe falta, depois de já ter vencido em Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos.

