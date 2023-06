Swiatek bate Beatriz Haddad Maia e está na final pela terceira vez

Swiatek, de 22 anos, superou a n.º 14 da hierarquia mundial por 6-2 e 7-6 (9-7), em duas horas e nove minutos, na terra batida do segundo torneio do Grand Slam do ano.

A polaca, que venceu em Roland Garros em 2020 e 2022, vai tentar o terceiro triunfo no major parisiense, enfrentando no jogo decisivo a checa Karolina Muchova, n.º 43 do mundo, que bateu a bielorrussa Aryna Sabalenka e vai disputar a primeira final de um torneio do Grand Slam.