Swiatek bate compatriota Magda Linette e segue para os `oitavos`

Frente à 73.ª da hierarquia mundial, Swiatek, quatro vezes vencedora do `major` parisiense (2020, 2022, 2023 e 2024), ganhou com os parciais de 6-4 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 27 minutos, vingando assim a derrota sofrida perante Linette em março, na primeira ronda do Masters 1000 de Miami.

Nos oitavos de final, Swiatek vai enfrentar a ucraniana Marta Kostyuk (15.ª), que se desembaraçou em dois sets (6-4 e 6-3) da suíça Viktorija Golubic (82.ª).