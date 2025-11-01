Swiatek e Rybakina abrem WTA Finals com vitórias

Divididas em dois grupos, as jogadoras do Grupo Serena Williams foram as primeiras a entrar em ação com Swiatek, número dois do ranking WTA, a abrir a jornada com um triunfo categórico sobre a norte-americana Madison Keys (7.ª WTA), pelos parciais de 6-1 e 6-2, em apenas 61 minutos.



Depois da ex-líder da hierarquia WTA, a jogar o primeiro encontro desde o Open dos Estados Unidos, assumir o topo do Grupo Serena Williams, foi a vez de Rybakina (6.ª WTA) precisar ainda de menos tempo para se impor à adversária, a norte-americana Amanda Anisimova, por 6-3 e 6-1, ao fim de somente 57 minutos.



Concluída a jornada de abertura, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, defronta domingo a italiana Jasmine Paolini (8.ªWTA), enquanto o segundo desafio de singulares do dia será entre duas tenistas norte-americanas, Coco Gauff (3.ª WTA) e Jessica Pegula (5.ª), ambos pontuáveis para o Grupo Stefanie Graf.

