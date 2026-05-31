Swiatek eliminada de Roland Garros





(Com Lusa)

Marta Kostyuk, 15.ª do ranking, superou a polaca, vencedora de quatro títulos do ‘major’ parisiense (2020, 2022, 2023 e 2024), pelos parciais de 7-5 e 6-1, num encontro que teve a duração de uma hora e 40 minutos.A tenista ucraniana, de 23 anos, está pela primeira vez nos quartos de final do ‘major’ parisiense e vai enfrentar agora a sua compatriota Elina Svitolina, sétima da hierarquia, ou a suíça Belinda Bencic, 11.ª do ranking.Com e eliminação de Swiatek é certo que Roland Garros vai ter uma campeã inédita, pois nenhuma das tenistas ainda em prova conseguiu vencer o torneio.