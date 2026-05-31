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Swiatek eliminada de Roland Garros
A tenista polaca Iga Swiatek, número três do mundo, foi hoje eliminada nos oitavos de final de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, ao ser derrotada pela ucraniana Marta Kostyuk em apenas dois sets.
Marta Kostyuk, 15.ª do ranking, superou a polaca, vencedora de quatro títulos do ‘major’ parisiense (2020, 2022, 2023 e 2024), pelos parciais de 7-5 e 6-1, num encontro que teve a duração de uma hora e 40 minutos.
A tenista ucraniana, de 23 anos, está pela primeira vez nos quartos de final do ‘major’ parisiense e vai enfrentar agora a sua compatriota Elina Svitolina, sétima da hierarquia, ou a suíça Belinda Bencic, 11.ª do ranking.
Com e eliminação de Swiatek é certo que Roland Garros vai ter uma campeã inédita, pois nenhuma das tenistas ainda em prova conseguiu vencer o torneio.
A tenista ucraniana, de 23 anos, está pela primeira vez nos quartos de final do ‘major’ parisiense e vai enfrentar agora a sua compatriota Elina Svitolina, sétima da hierarquia, ou a suíça Belinda Bencic, 11.ª do ranking.
Com e eliminação de Swiatek é certo que Roland Garros vai ter uma campeã inédita, pois nenhuma das tenistas ainda em prova conseguiu vencer o torneio.
(Com Lusa)