Swiatek nos oitavos do Open da Austrália

A número dois mundial superou Kalinskaya, 33.ª do ranking WTA, por 6-1, 1-6 e 6-1, em uma hora e 44 minutos de encontro, tendo cedido pela primeira vez um set na presente edição do Open australiano e se qualificado pela sexta vez, em oito tentativas, para os oitavos de final em Melbourne, onde chegou às meias-finais em 2022 e 2025.



Na próxima ronda, Swiatek, vencedora de seis ‘majors’, vai encontrar a última esperança australiana no torneio, Maddison Inglis, 168.ª da hierarquia, que hoje seguiu em frente ao beneficiar do abandono, por lesão, da japonesa Naomi Osaka, 17.ª do ranking.

