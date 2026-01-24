Mais Modalidades
Ténis
Swiatek nos oitavos do Open da Austrália
A tenista polaca Iga Swiatek qualificou-se para os oitavos de final do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a russa Anna Kalinskaya em três sets.
A número dois mundial superou Kalinskaya, 33.ª do ranking WTA, por 6-1, 1-6 e 6-1, em uma hora e 44 minutos de encontro, tendo cedido pela primeira vez um set na presente edição do Open australiano e se qualificado pela sexta vez, em oito tentativas, para os oitavos de final em Melbourne, onde chegou às meias-finais em 2022 e 2025.
Na próxima ronda, Swiatek, vencedora de seis ‘majors’, vai encontrar a última esperança australiana no torneio, Maddison Inglis, 168.ª da hierarquia, que hoje seguiu em frente ao beneficiar do abandono, por lesão, da japonesa Naomi Osaka, 17.ª do ranking.
Na próxima ronda, Swiatek, vencedora de seis ‘majors’, vai encontrar a última esperança australiana no torneio, Maddison Inglis, 168.ª da hierarquia, que hoje seguiu em frente ao beneficiar do abandono, por lesão, da japonesa Naomi Osaka, 17.ª do ranking.