Swiatek nos quartos de final de Roland Garros

Swiatek, atual número cinco mundial e quatro vezes vencedora no torneio de terra batida parisiense (2020, 2022, 2023 e 2024), impôs-se à 11.ª classificada da hierarquia WTA pelos parciais de 1-6, 6-3 e 7-5, em duas horas e 30 minutos.



Com a possibilidade de ser a primeira mulher a somar quatro títulos seguidos em Roland Garros desde a francesa Suzanne Lenglen (1920 a 1923), a tenista polaca irá defrontar nos quartos de final a ucraniana Elina Svitolina, 14.ª do mundo, que eliminou a italiana Jasmine Paolini, finalista a edição anterior.