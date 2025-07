Swiatek passa às meias finais de Wimbledon

(Com Lusa)

Após assegurar a estreia na próxima fase da prova, nona vez em torneios do Grand Slam, a detentora de cinco ‘majors’ (Roland Garros, em 2020, 2022, 2023 e 2024, e Open dos Estados Unidos em 2022) marcou duelo com a suíça Belinda Bencic (35.ª WTA), também apurada pela primeira vez para as meias-finais de Wimbledon, graças ao triunfo frente à jovem russa Mirra Andreeva (7.ª WTA) de 18 anos, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 7-6 (7-2).