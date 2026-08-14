Swiatek regressa às vitórias em Toronto





(Com Lusa)

Swiatek, de 25 anos, seis vezes campeã de torneios do Grand Slam e ex-número um mundial, dominou a número dois do mundo e campeã do Open da Austrália, garantindo o primeiro troféu da carreira em solo canadiano.A polaca fechou o primeiro set com o parcial de 6-2 em pouco mais de 20 minutos e voltou a impor-se no segundo por 6-3, garantindo o triunfo em uma hora e 16 minutos.“Estes últimos meses não foram fáceis. Estou muito feliz por ter continuado focada no meu progresso, por ter evoluído um pouco o meu jogo e por ter melhorado, apesar de todas as opiniões que muitas pessoas expressam sobre mim todos os dias na internet”, afirmou, no final do encontro, dedicando a vitória à sua equipa.Swiatek, que ainda não tinha disputado qualquer final em 2026 e tinha caído na terceira ronda em Wimbledon, garantiu em Toronto o seu 12.º título da categoria WTA 1000, resultado que lhe permitirá subir do oitavo para o quinto lugar do ranking mundial em vésperas do Open dos Estados Unidos, 'major' que venceu em 2022.