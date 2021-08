Sydney McLaughlin considera tóxico o peso das expetativas

Sydney McLaughlin, de 22 anos, juntou a sua voz ao tema da saúde mental dos atletas colocado em destaque pela ginasta Simone Biles, durante os Jogos Olímpicos Tóquio2020, através de uma publicação na rede social Instagram.



“Dói e acho muito desrespeitoso fazer tudo bem, mas mesmo assim nunca ser suficiente. Tens sempre um problema”, explica, a chorar, a atleta que se sagrou também campeã olímpica da estafeta de 4x400 metros em Tóquio2020.



McLaughlin, que pede respeito pelos atletas, filmou o vídeo logo após as qualificações norte-americanas para os Jogos Olímpicos, em junho, quando quebrou o recorde mundial dos 400 metros barreiras pela primeira vez. Em Tóquio voltou a bater a marca (51,46 segundos).



“Não fomos feitos para suportar tanto peso, para atrair tanta atenção, não fomos feitos para sermos famosos”, acrescenta a atleta norte-americana, que é o rosto de uma marca de equipamentos e tem cerca de um milhão de seguidores no Instagram.



A compatriota Simone Biles, de 24 anos, tetracampeã olímpica de ginástica artística no Rio2016, alertou em Tóquio2020 para a pressão a que os atletas estão sujeitos, ao desistir em plena final por equipas, por questões de saúde mental.