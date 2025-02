O capitão da seleção nacional da Taça Davis, Rui Machado, chamou a jogo o tenista Henrique Rocha para defrontar Romain Arneodo, também escolha de última hora do treinador da casa, para o encontro decisivo do Grupo 1 da competição.

A eliminatória está empatada (2-2), após a derrota de Nuno Borges frente a Valentin Vacherot, em três ‘sets’, e a manutenção no Grupo Mundial 1 vai ser decidida no quinto e derradeiro desafio no Monte-Carlo Country Club.



Jaime Faria, a primeira opção de Machado, dá assim lugar ao jovem portuense, número três nacional, enquanto Benjamin Balleret, de 42 anos, foi substituído Arneodo, especialista de pares.