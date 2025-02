Taça Davis. Henrique Rocha sela manutenção de Portugal no Grupo 1

O tenista Henrique Rocha saiu do banco para selar hoje a permanência de Portugal no Grupo Mundial 1 da Taça Davis, ao derrotar Romain Arneodo no quinto encontro da eliminatória com o Mónaco, realizada no Monte-Carlo Country Club.

Chamado à última da hora pelo capitão Rui Machado para substituir Jaime Faria no duelo decisivo, o jovem portuense, número 161 do mundo aos 20 anos, superou o anfitrião Arneodo, especialista de pares, em dois ’sets’, pelos parciais de 7-5 e 7-5.



Consumado o triunfo nos ‘courts’ de terra batida do histórico clube monegasco, por 3-2, a seleção nacional assegura a permanência no Grupo Mundial 1, voltando a jogar em setembro para tentar se apurar para os ‘qualyfiers’ de 2026, enquanto a equipa adversária desce ao Grupo Mundial 2 da Taça Davis.