Taça Davis vai integrar calendário da ATP em 2023

“Esta integração ajudará os jogadores a efetuar a planificação anual, na eventualidade de serem selecionados para representar o seu país”, explicou a ATP, em comunicado.



A Taça Davis vai ser incluída no calendário da ATP de 2023 nas semanas cinco, 37 e 47 e o circuito profissional masculino não só deixará de estar em conflito com a competição coletiva, como contribuirá para a sua promoção.



A associação responsável pelo circuito masculino, a Federação Internacional de Ténis e o organizador da Taça Davis observaram que foi concretizada “uma aliança estratégica sem precedentes para apoiar” a prova.



A Taça Davis, que tem 122 anos de história, tem sido negligenciada pelos melhores tenistas mundiais, mas a compra dos seus direitos pela Cosmos pretendeu dar-lhe um novo ânimo, com a alteração do formato competitivo.