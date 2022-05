Taça de Portugal: Quinta dos Lombos nas meias-finais após duas reviravoltas

A equipa de Carcavelos colocou-se na frente por Willian Carioca (11 minutos), permitiu a ‘cambalhota’ já no segundo tempo, quando Wesley (21) e Pedro Cary (25) marcaram para o conjunto de Oeiras, mas acabou por assegurar o triunfo com tentos de Pedro Cary (33), na própria baliza, Milton Dias (37) e Rodriguinho (40).



A toada de equilíbrio manteve-se durante toda a primeira parte, sem grandes oportunidades para qualquer uma das equipas, destacando-se o golo de Willian Carioca (11) para o Quinta dos Lobos, que já tinha acertado pouco antes um cabeceamento na trave.



Logo a abrir a segunda parte, Wesley (21) surpreendeu toda a gente com um remate inesperado, junto à linha lateral, antes de Pedro Cary (25) consumar a primeira reviravolta da tarde, concluindo uma jogada de combinações sucessivas com Ré.



Porém, o ala dos Leões de Porto Salvo esteve, depois, na origem da nova ‘cambalhota’ no marcador, ao restabelecer a igualdade (33), marcando na própria baliza quando tentava intercetar um passe de Tiaguinho para Willian Carioca, que aguardava junto ao poste para ‘encostar’.



Depois, Milton Dias (37) concluiu da melhor forma um contra-ataque iniciado por Henrique Vicente, mas, no qual, Rodriguinho foi fundamental ao temporizar até à entrada do companheiro, que voltou a colocar a sua equipa na frente do marcador.



O próprio Rodriguinho (40) ‘selou’ o encontro, já no último minuto, aproveitando o adiantamento do guarda-redes avançado Wesley, ainda antes de Bruno Pinto, num último suspiro dos Leões de Porto Salvo, acertar no poste de Schutt.



Com este triunfo, o Quinta dos Lombos foi a segunda equipa a qualificar-se para as meias-finais da Taça de Portugal, onde irá defrontar, na quinta-feira, o vencedor do encontro entre o Sporting e o Candoso, que se disputa hoje, também no Pavilhão Multiusos de Sines, onde decorre a final a oito da competição.



Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines.



Quinta dos Lombos – Leões de Porto Salvo, 4-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Willian Carioca, 11 minutos.



1-1, Wesley, 21.



1-2, Pedro Cary, 25.



2-2, Pedro Cary, 33 (própria baliza).



3-2, Milton Dias, 37.



4-2, Rodriguinho, 40.



Equipas:



- Quinta dos Lombos: Schutt, Eddy, Gonçalo Sobral, Willian Carioca e Tiaguinho. Jogaram ainda: Tomás Reis, Rodriguinho, Kaká, Milton Dias, Henrique Vicente e Murilo Duarte.



Treinador: Jorge Monteiro.



- Leões de Porto Salvo: Bebé, Pedro Cary, Dura, Ré e Wesley. Jogaram ainda: Diogo Santos, Danny, Kris, Bruno Pinto e Papa Unjaque.



Treinador: Mário Silva.







Árbitros: José Moreira (AF Porto) e Filipe Almeida (AF Viseu).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Willian Carioca (17), Murilo Duarte (17) e Bruno Pinto (34).



Assistência: cerca de 100 espectadores.