Tadej Pogacar caiu, vai ser operado e presença no Tour de França é incógnita

"Tadej Pogacar sofreu fraturas no escafoide esquerdo e no osso semilunar. O escafoide vai precisar de cirurgia, que será realizada esta tarde em Genk por um especialista em intervenções às mãos", revelou Adrián Rotunno, diretor médico da equipa.



Pogacar, que era o principal favorito à vitória e que ambicionava vencer o Tríptico das Ardenas na mesma época, depois de já se ter superiorizado na Amstel Gold Race e na Fleche Wallonne, caiu no asfalto ao quilómetro 84 num acidente que envolveu ainda o dinamarquês Mikkel Honoré (EF Education).



A pouco mais de dois meses do Tour de França, o esloveno ainda não sabe qual o tempo de paragem previsto.



“É muito cedo para falar sobre o Tour. Temos que esperar para ver como vai decorrer a operação antes de pensar no resto. Esperemos que tudo corra bem. Dedos cruzados para que Tadej possa se recuperar rapidamente", disse o diretor da equipa, o italiano Mauro Gianetti.



Vencedor do Tour de França em 2020 e 2021 e ‘vice’ em 2022, Pogacar, de 24 anos, tem cumprido um excelente início de temporada, já pleno de triunfos.



Depois de ganhar o Jaén Paraíso Interior Classic, conquistou a vitória final na Volta à Andaluzia e na clássica Paris-Nice, celebrando o triunfo em três etapas em cada uma delas, para além do Tour de Flandres.