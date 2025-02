Tadej Pogacar conquista Volta aos Emirados Árabes Unidos com novo triunfo

Os 176 quilómetros, com início em Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium e fim em Jebel Hafeet, foram o terreno ideal para o campeão do mundo solidificar a sua supremacia na competição, que já tinha vencido em 2021 e 2022.



Pogacar, que atacou a sete quilómetros e meio do fim e ainda teve tempo de ir cumprimentando os fãs nos últimos metros, concluiu a tirada em 3:44.04 horas, 33 segundos mais rápido do que o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), com o pódio a ficar completo com o espanhol Pello Bilbao (Bahrain), terceiro, a 35 segundos.



Na geral final, Tadej Pogacar terminou com 1.14 minutos de avanço para Ciccone, que subiu quatro posições na classificação, tantos quantos Bilbao, que concluiu a 1.19.



“A partir de agora não farei mais nenhuma corrida por etapas até ao Critério Dauphiné. É tempo de mudar o chip para as clássicas e tentar aproveitá-las ao máximo. Vou tentar divertir-me, ter boas pernas… e veremos”, disse o esloveno, “feliz” com o triunfo.