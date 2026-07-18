Tadej Pogacar já tem quatro vitórias de etapa na 113.ª edição do Tour

Tadej Pogacar já tem quatro vitórias de etapa na 113.ª edição do Tour

Tadej Pogacar (UAE Emirates) somou sábado a quarta vitória na 113.ª Volta a França em bicicleta, ao atacar a mais de sete quilómetros da meta para impor-se na 14.ª etapa e aumentar a distância na liderança da geral.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Guillaume Horcajuelo - EPA

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Depois de atacar Col du Haag, de primeira categoria, o esloveno cortou isolado a meta no final dos 155,3 quilómetros desde Mulhouse, voltando a ganhar em Le Markstein, três anos depois, com o tempo de 04:00.07 horas. O seu colega mexicano Isaac del Toro e o francês Paul Seixas (Decathlon) foram, respetivamente, segundo e terceiro, a 38 segundos.

Após somar o 25.º triunfo da carreira na Volta a França, Pogacar ampliou a vantagem para os perseguidores na geral, nomeadamente para o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que hoje foi quarto e está já a 04.30 minutos, na segunda posição, com o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a manter-se no pódio, a 05.04.

Antes de cumprirem o segundo dia de descanso na segunda-feira, os ciclistas enfrentam nova incursão montanhosa na 15.ª etapa, nos 183,9 quilómetros entre Champagnole e Plateau de Solaison, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de categoria especial.

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