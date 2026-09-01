Tadej Pogacar operado à clavícula esquerda

(Com Lusa)

"Nesta tarde [ontem], Tadej foi submetido com sucesso a uma cirurgia na clavícula esquerda, após receber autorização para ser operado. O procedimento correu sem complicações e ele permanecerá hospitalizado por alguns dias para acompanhamento pós-operatório", pode ler-se na nota divulgada.A cirurgia foi realizada pelo Dr. Xavier Mir, especialista que já operou pilotos como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez e Jorge Martín, entre outros, e aconteceu no Hospital Universitário Dexeus, em Barcelona.Quando estiver pronto, “Tadej regressará a casa para iniciar a sua recuperação e reabilitação sob a supervisão da equipa médica", segundo adiantou a UAE Emirates, que continuará a acompanhar de perto o seu progresso durante todo o processo de recuperação.Tadej Pogacar abandonou no sábado a 81.ª Volta a Espanha em bicicleta, quando liderava a classificação geral de forma destacada, após uma queda na oitava etapa que lhe provocou fraturas na clavícula esquerda e numa vértebra cervical.Pouco depois da queda, o médico da equipa, Adrian Rotunno, esclareceu que “após uma avaliação médica minuciosa no hospital”, o esloveno, de 27 anos, “foi diagnosticado com concussão, fratura com desvio da clavícula esquerda, fratura estável da vértebra cervical C7 e múltiplas escoriações".Em 10 participações nas ‘três grandes’ Voltas, o melhor ciclista da atualidade abandonou pela primeira vez, depois de nove edições em que garantiu sempre um lugar entre os três primeiros da classificação geral, subindo ao pódio.Vencedor de cinco edições da Volta a França e de uma Volta a Itália, bem como 13 ‘ Monumentos’ e de duas edições do campeonato do mundo de fundo, Pogacar falha o objetivo de conquistar a Vuelta pela primeira vez e de se tornar o nono corredor a triunfar nas ‘três grandes’ Voltas.