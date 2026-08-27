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Ciclismo
Tadej Pogacar reforça liderança com triunfo na sexta etapa
O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) reforçou esta quinta-feira a liderança da Volta a Espanha em bicicleta, ao impor-se ao sprint ao espanhol Enric Mas (Movistar) na chegada a Castelló de la Plana, na sexta etapa.
Numa tirada de 177,5 quilómetros que começou em Alcossebre, a terceira vitória de Pogacar na presente edição da Vuelta foi consumada em 04:12.40 horas, deixando Mas em segundo e o belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) em terceiro, este a 46 segundos.
Na classificação geral, o esloveno tem agora 03.34 minutos de vantagem para Enric Mas, que relegou Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) para a terceira posição, a 04.21 do compatriota e líder.
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