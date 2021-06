Tadej Pogacar vence Volta à Eslovénia, Rui Oliveira foi 101.º classificado

Tadej concluiu as cinco etapas da prova com o tempo total de 19:23.31 horas, com 1.21 minutos de vantagem sobre os italianos Diego Ulissi, seu companheiro de equipa e vencedor da prova em 2019, e 1.35 em relação ao Matteo Sobrero (Astana), segundo e terceiro classificados, respetivamente.



O português Rui Oliveira concluiu a prova a 45.19 minutos do vencedor, depois de ter sido oitavo na tirada de hoje, disputada entre Liubliana e Novo Mesto, numa distância de 175,3 quilómetros, ganha ao ‘sprint’ pelo alemão Phil Bauhaus.



O ciclista da Bahrain Victorios com o tempo de 4:12.05 horas, impodondo-se ao ‘sprint’ aos australianos Alex Edmonson e Heinrich Haussler.