Taekwondo junta-se às federações que vão readmitir atletas russos e bielorrussos

A medida entrará em vigor no campeonato mundial a ser realizado em Baku, no Azerbaijão, no final de maio.



A World Taekwondo vai criar um comité responsável por analisar se os atletas que desejam participar nas competições cumprem as condições impostas pelo Comité Olímpico Internacional (COI) na última terça-feira.



O COI recomendou a readmissão de atletas russos e bielorrussos, desde que, entre outros, não tenham apoiado ativamente o invasão russa da Ucrânia e não pertençam ao exército.



Além do taekwondo, também o boxe e a esgrima já anunciaram a mesma intenção, pelo que se espera que, nos próximos dias, mais federações sigam a recomendação do COI.