Tainá Alessandra regressa a Portugal para reforçar voleibol do Sporting
A zona 4 brasileira Tainá Alessandra vai jogar na equipa de voleibol do Sporting em 2025/26, num regresso a Portugal após ter estado no Ginásio Vilacondense durante parte da época passada, anunciaram os 'leões'.
“Estou muito feliz e honrada por fazer parte de um clube tão grande e com tantas conquistas como o Sporting. (...) Acredito que a Liga será bem equilibrada na nova época. O nível das outras equipas também é bom, mas acredito que nos vamos sair melhor nesta temporada”, afirmou a nova jogadora da equipa, citada pelos meios de comunicação do clube ‘verde e branco’.
Alessandra, de 23 anos, tinha regressado ao Brasil pela porta do Mampituba, mas agora volta a Portugal, numa carreira dividida entre estes dois países.
Um dia após oficializar a chegada da central brasileira Ana Clara Nunes, o clube lisboeta anunciou nova contratação, depois das chegadas de Ingrid Felix e da distribuidora japonesa Kanna Hanazawa.
