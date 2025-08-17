Tainá Alessandra regressa a Portugal para reforçar voleibol do Sporting

“Estou muito feliz e honrada por fazer parte de um clube tão grande e com tantas conquistas como o Sporting. (...) Acredito que a Liga será bem equilibrada na nova época. O nível das outras equipas também é bom, mas acredito que nos vamos sair melhor nesta temporada”, afirmou a nova jogadora da equipa, citada pelos meios de comunicação do clube ‘verde e branco’.



Alessandra, de 23 anos, tinha regressado ao Brasil pela porta do Mampituba, mas agora volta a Portugal, numa carreira dividida entre estes dois países.



Um dia após oficializar a chegada da central brasileira Ana Clara Nunes, o clube lisboeta anunciou nova contratação, depois das chegadas de Ingrid Felix e da distribuidora japonesa Kanna Hanazawa.

