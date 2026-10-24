Taís Pina conquista bronze na Liga dos Campeões de judo











A olímpica portuguesa, a participar em -70 kg, venceu a francesa Ilona Depri, ajudando a sua equipa a vencer por 4-0 na atribuição da medalha de bronze.Na primeira eliminatória, o ACBB Boulogne venceu claramente o também francês Red Star Clu Montreuil, por 4-0, sem que a olímpica portuguesa tenha tido a necessidade de subir ao tatami.Nos quartos de final, a equipa francesa acabou por ser derrotada pela Estrela Vermelha de Belgrado, com a Taís Pina a perder com a brasileira Nauana Silva (13.ª do mundo), depois de ter sofrido três penalizações.Na primeira ronda de repescagem, Taís Pina venceu a ucraniana Liudmyla Vozniuk, por ippon, depois de ter conseguido uma imobilização, ajudando ao triunfo por 4-1 sobre o azeri Judo Club 2012.