Taís Pina em nono lugar nos Mundiais de Judo

Pina saiu de prova ao segundo combate que realizou, já no ‘golden score’ (total 6.51 minutos), numa fase de menor fôlego e com a nipónica a aproveitar para ‘crescer’ no combate, com vários ataques.



A judoca portuguesa, que já tinha dois castigos, estava obrigada a atacar e foi numa ação sua que viu Tanaka reverter o movimento e projetá-la para ‘waza-ari’, pontuação suficiente para ditar a eliminação no tempo extra.



Nestes segundos Mundiais da carreira, Pina, de 20 anos, teve um bom início, quando, no primeiro combate, afastou a neerlandesa Margit De Voogd.



Com De Voogd, 14.ª do mundo, a insistir na luta no solo [ne waza] para imobilizar Pina, que se defendeu bem, o combate decidiu-se apenas no ‘golden score’, quando, aos 11 segundos, a portuguesa marcou yuko.



A judoca do Sport Algés e Dafundo conseguiu nesse momento reagir em contra-ataque a uma tentativa de ‘uchi mata’ [recurso a desequilíbrio entre as pernas], para levar a neerlandesa ligeiramente ao chão, o suficiente para vencer.



Portugal fecha na quarta-feira a participação nos Mundiais de judo, com a entrada em ação de Patrícia Sampaio (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), dois judocas bronzes olímpicos.



Sampaio é ainda campeã europeia em título e Fonseca foi campeão mundial em 2019 (Tóquio) e Budapeste (2021).