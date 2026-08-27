Taranto2026. Irmãos Sofia e Pedro Araújo vão lutar pelo ouro nos pares mistos do padel

Na estreia do padel em Jogos do Mediterrâneo, Portugal já garantiu uma medalha, com os irmãos Araújo a lutarem pelo ouro na sexta-feira frente aos italianos Marco Cassetta e Giulia dal Pozzo.



“Espero que consigamos voltar a jogar bastante bem amanhã [sexta-feira] na final e levar o ouro para Portugal. Seria mesmo inacreditável ao lado desta grande jogadora que, por acaso, também é minha irmã”, destacou ‘Peu’ Araújo.



Hoje, a dupla portuguesa venceu Palvlos-Louis Balafas e Christina Ntanou, por 6-3 e 6-0.



“Queremos o ouro, amanhã [sexta-feira] vamos com tudo e que os portugueses fiquem cheios de orgulho”, disse Sofia Araújo, admitindo que jogar por Portugal, ao lado do irmão, “é uma sensação única”.



A final de pares mistos do padel dos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026 está marcada para sexta-feira, em horário a determinar.