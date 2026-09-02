Taranto2026: Karateca Ana Rita Oliveira ouro na categoria de +68 kg





(Com Lusa)

A portuguesa de 28 anos venceu três combates rumo à final, na qual se impôs à montenegrina Jovana Damjanovic, por 4-3.O ouro de Ana Rita Oliveira é a primeira medalha do karaté português nos Jogos do Mediterrâneo e o 14.º conquistado por Portugal na cidade italiana, onde a Missão nacional já soma 30 pódios.