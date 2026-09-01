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Taranto2026. Omar Elkhatib conquista ouro nos 400 metros
Omar Elkhatib sagrou-se campeão nos 400 metros dos Jogos do Mediterrâneo. Portugal já soma 28 medalhas pela sua participação em Taranto2026.
O atleta português de 24 anos terminou a prova em 44,92 segundos, definindo o novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo.
"Com todo o respeito pelos meus adversários, já tinha dito que queria ouvir o hino de Portugal. Queria ganhar e ganhei. Estou feliz por isso", admitiu.
O atleta chegou ao primeiro lugar após uma ultrapassagem na reta final da corrida. França e Itália fecharam o pódio com a prata e o bronze.
A comitiva nacional já conquistou 12 medalhas de ouro, nesta que é apenas a terceira participação de Portugal na competição.
A comitiva nacional já conquistou 12 medalhas de ouro, nesta que é apenas a terceira participação de Portugal na competição.
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