Taranto2026. Omar Elkhatib conquista ouro nos 400 metros

"Com todo o respeito pelos meus adversários, já tinha dito que queria ouvir o hino de Portugal. Queria ganhar e ganhei. Estou feliz por isso", admitiu.





O atleta chegou ao primeiro lugar após uma ultrapassagem na reta final da corrida. França e Itália fecharam o pódio com a prata e o bronze.



A comitiva nacional já conquistou 12 medalhas de ouro, nesta que é apenas a terceira participação de Portugal na competição.