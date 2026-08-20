Taranto2026. Portugal abre participação com derrota frente à Itália no voleibol

Na PalaPentassuglia, em Brindisi, a mais de 60 quilómetros de Taranto, os portugueses perderam com a equipa da casa pelos parciais de 25-19, 19-25, 25-20 e 25-15.



O Grupo A é liderado pela Tunísia, que hoje derrotou a Argélia por 3-0, com a Itália em segundo com os mesmos três pontos, enquanto portugueses e argelinos seguem com zero.



França e Sérvia, as outras seleções que compõem o agrupamento, defrontam-se apenas na sexta-feira, quando arranca oficialmente a 20.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo, com a Cerimónia de Abertura.



Esta é a terceira vez que Portugal está a disputar o evento, com 167 atletas a competirem na cidade italiana até 03 de setembro.