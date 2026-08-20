Taranto2026. Velejador Eduardo Marques é `baixa` na Missão portuguesa

Na cidade do sul de Itália, Eduardo Marques iria competir em ILCA7, classe na qual foi 11.º nos Jogos Olímpicos Paris2024.



A Missão portuguesa passa assim a ser constituída por 167 atletas, distribuídos por 30 modalidades.



Apesar de o início oficial da 20.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo ser apenas na sexta-feira, dia da Cerimónia de Abertura, Portugal entra já hoje em ação no voleibol, com a seleção lusa a defrontar a Itália pelas 18:00 locais (menos uma hora em Lisboa) na primeira jornada do Grupo A do torneio masculino, na PalaPentassuglia, em Brindisi.



Esta é a terceira vez que Portugal participa nos Jogos do Mediterrâneo, depois da presença em Tarragona2018, onde conquistou 24 medalhas e se apresentou com 221 atletas, de 29 modalidades.



Em Oran2022, alcançou 25 pódios, incluindo sete ouros, com 164 desportistas.



