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Taranto2026. Velejador Eduardo Marques é `baixa` na Missão portuguesa
O velejador olímpico Eduardo Marques é ‘baixa’ na Missão portuguesa aos Jogos do Mediterrâneo, que assim competirá com 167 atletas em Taranto2026.
Na cidade do sul de Itália, Eduardo Marques iria competir em ILCA7, classe na qual foi 11.º nos Jogos Olímpicos Paris2024.
A Missão portuguesa passa assim a ser constituída por 167 atletas, distribuídos por 30 modalidades.
Apesar de o início oficial da 20.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo ser apenas na sexta-feira, dia da Cerimónia de Abertura, Portugal entra já hoje em ação no voleibol, com a seleção lusa a defrontar a Itália pelas 18:00 locais (menos uma hora em Lisboa) na primeira jornada do Grupo A do torneio masculino, na PalaPentassuglia, em Brindisi.
Esta é a terceira vez que Portugal participa nos Jogos do Mediterrâneo, depois da presença em Tarragona2018, onde conquistou 24 medalhas e se apresentou com 221 atletas, de 29 modalidades.
Em Oran2022, alcançou 25 pódios, incluindo sete ouros, com 164 desportistas.
A Missão portuguesa passa assim a ser constituída por 167 atletas, distribuídos por 30 modalidades.
Apesar de o início oficial da 20.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo ser apenas na sexta-feira, dia da Cerimónia de Abertura, Portugal entra já hoje em ação no voleibol, com a seleção lusa a defrontar a Itália pelas 18:00 locais (menos uma hora em Lisboa) na primeira jornada do Grupo A do torneio masculino, na PalaPentassuglia, em Brindisi.
Esta é a terceira vez que Portugal participa nos Jogos do Mediterrâneo, depois da presença em Tarragona2018, onde conquistou 24 medalhas e se apresentou com 221 atletas, de 29 modalidades.
Em Oran2022, alcançou 25 pódios, incluindo sete ouros, com 164 desportistas.