TAS rejeita participação israelita nos Mundiais de ginástica artística

Após a recusa na sexta-feira do governo indonésio em permitir a entrada de ginastas israelitas no território, a Federação de Israel apresentou junto do TAS um primeiro recurso a pedir a anulação da decisão da Federação internacional de ginástica, em conformidade com a decisão do país asiático.



Num segundo recurso, já apresentado na segunda-feira, os israelitas apelaram ao TAS que ordenasse a FIG para tomar as medidas necessárias à participação dos seus ginastas, admitindo que se transferisse para outro país ou se anulassem os Mundiais.



A FIG declarou, entretanto, não ter competências para interferir na concessão de vistos de entrada na Indonésia e que, por isso, a recusa deste país está fora da sua jurisdição.



O TAS anunciou ter recusado dois pedidos de medidas urgentes, mantendo-se um outro em curso, com a Federação israelita (IFG) a argumentar que os estatutos da Federação Internacional exigem a tomada de posição do seu Comité executivo em caso de recusa de vistos a atletas.



De acordo com a IFG, a recusa da Indonésia constitui “uma negação de justiça, criando uma situação de discriminação contra uma federação membro”.



O governo indonésio defende que o veto a seis ginastas israelitas enquadra-se nos princípios básicos da sua política externa, que se pauta pela ausência de relações diplomáticas ou contactos com Israel, enquanto o país não reconheça a Palestina como estado soberano.



Nos mundiais de ginástica artística em Jacarta deveria participar o israelita Artem Dolgophyat, campeão mundial em 2023 e campeão olímpico em Tóquio2020.