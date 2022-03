Tatiana Weston-Webb e Colapinto campeões em Peniche

O período de espera do MEO Pro Portugal presented by Rip Curl, na Praia de Supertubos, em Peniche, começou na quinta-feira, e a prova terminou hoje.





A surfista brasileira Tatiana Weston-Webb, que recuperou de uma lesão recente no Havai e se sagrou campeã em Peniche, destacou o mau início de temporada e o esforço que fez para competir em Portugal.



“Tive um arranque de ano terrível e tive que lutar muito para continuar a acreditar em mim. Estou muito entusiasmada com esta vitória. Amo muito Portugal e sem o apoio do público não ia ser igual”, afirmou a atleta de 25 anos.