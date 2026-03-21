Tatjana Pinto avança nos Mundiais de pista coberta





(Com Lusa)

A antiga internacional alemã, de 33 anos, cumpriu a segunda série em 7.17 segundos, no segundo lugar, atrás da luxemburguesa Patrizia van der Weken (7,14), e assegurou uma das 24 vagas da antecâmara da final, cujas séries vão ser disputadas a partir das 20:14 locais (19:14 em Lisboa).“O objetivo era passar as eliminatórias e tinha de conseguir um tempo abaixo dos 7,20 segundos. Estava à espera de que isso acontecesse, mas fico mais feliz por ter acontecido neste momento, explicou a atleta do Sporting, na zona mista da Arena Torun.Tatjiana Pinto melhorou a sua melhor marca do ano em seis centésimos de segundo, mesmo assim ainda distante do recorde pessoal de 7,06 alcançados em 2018, ainda com nacionalidade germânica, igualando o recorde nacional, conseguido duas vezes por Lorene Bazolo (em 6 de março de 2022 e 28 de fevereiro de 2025) e uma por Arialis Martínez (3 de março de 2023).“Foi mesmo muito especial para mim. Até há pouco tempo estava a chorar muito, porque estou muito feliz”, assumiu a velocista filha de pais nascidos em Angola e Portugal, naturalizada desde o ano passado, 13.ª no total da eliminatória.De fora das semifinais ficou Beatriz Castelhano, com o sexto lugar na quarta série, em 7,37 segundos, quatro centésimos abaixo da sua melhor marca de sempre (7,33), estabelecida já esta temporada.“Estou bastante feliz por estar nos Campeonatos do Mundo em pista curta, era um grande objetivo, acho que tive uma boa prestação e espero continuar a estar nestas grandes competições”, avaliou a também velocista do Sporting, de 20 anosA portuguesa foi 38.ª nas eliminatórias, a 12 centésimos de segundo da irlandesa Lauren Roy, a última repescada para as semifinais, tendo em vista a presença na final, também marcada para hoje, às 21:20 locais (20:20 em Lisboa), no encerramento da segunda jornada dos campeonatos.O melhor resultado luso nos 60 metros femininos em Mundiais ‘indoor’ ainda é o 14.º lugar conseguido por Severina Cravid, em Lisboa2001.