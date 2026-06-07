Tatjana Pinto bate recorde nacional dos 100 metros

Tatjana Pinto bate recorde nacional dos 100 metros

A atleta portuguesa Tatjana Pinto bateu hoje o recorde nacional dos 100 metros, ao correr a distância em 11,09 segundos, nas eliminatórias da Sparkassen Gala, em Regensburg, na Alemanha.

Lusa /

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Tatjana Pinto tirou um centésimo de segundo ao anterior máximo português, na posse de Lorène Bazolo, que tinha registado 11,10 em 14 de agosto de 2021 (La Chauds-Fonds) e em 14 de junho de 2025 (Braga).

Em Regensburg, a portuguesa, de 33 anos, acabou por vencer, depois, a final, com o registo de 11,17 segundos.

Tatjana Pinto também é a recordista nacional dos 60 metros, com 7,17 segundos, registo - conseguido em 21 de março de 2026, em Torun - que comparte com outras duas velocistas (Lorène Bazolo e Arialis Martínez).

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