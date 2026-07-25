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Tatjana Pinto melhora recorde nacional dos 100 metros
A atleta Tatjana Pinto melhorou hoje o recorde nacional dos 100 metros, com 11,02 segundos, e conquistou um inédito título nos Campeonatos de Portugal ao ar livre, em Lisboa, sucedendo a Lorène Bazolo, que vinha de 10 triunfos.
No Estádio Universitário de Lisboa, a velocista do Sporting retirou sete centésimos ao máximo luso anterior, estabelecido em 06 de junho em Regensburg, na Alemanha, e sagrou-se campeã nacional do hectómetro.
Arialis Martínez (Benfica), segunda classificada, com 11,29 segundos, e Beatriz Castelhano (Sporting), terceira, com 11,34, completaram o pódio, do qual ficou ausente a ex-recordista nacional Lorène Bazolo (Sporting).
Depois de 10 êxitos seguidos nos 100 metros, entre 2016 e 2025, Bazolo terminou no quarto lugar, com 11,39 segundos, e deixou de estar na posse do recorde dos campeonatos, que vigorava desde 2023, com 11,23.
Tatjana Pinto, de 34 anos, tem ascendência luso-angolana e compete por Portugal desde agosto de 2025, sendo que já não corria tão rápido na distância desde 2016, quando fixou em 11 segundos a sua melhor marca pessoal a atuar em Mannheim pela Alemanha, o seu país de nascimento.
Arialis Martínez (Benfica), segunda classificada, com 11,29 segundos, e Beatriz Castelhano (Sporting), terceira, com 11,34, completaram o pódio, do qual ficou ausente a ex-recordista nacional Lorène Bazolo (Sporting).
Depois de 10 êxitos seguidos nos 100 metros, entre 2016 e 2025, Bazolo terminou no quarto lugar, com 11,39 segundos, e deixou de estar na posse do recorde dos campeonatos, que vigorava desde 2023, com 11,23.
Tatjana Pinto, de 34 anos, tem ascendência luso-angolana e compete por Portugal desde agosto de 2025, sendo que já não corria tão rápido na distância desde 2016, quando fixou em 11 segundos a sua melhor marca pessoal a atuar em Mannheim pela Alemanha, o seu país de nascimento.