Telma Monteiro procura 15.ª medalha em Campeonatos Europeus de judo

"A minha expectativa é estar no pódio e é para isso que me tenho preparado", disse hoje a atleta, de 35 anos, em Cernache, Coimbra, onde decorre a preparação para a competição, salientando que se "sente bem" e motivada para lutar pelos primeiros lugares.



Com 14 medalhas conquistadas em outros tantos campeonatos europeus, Telma Monteiro realçou que não sente pressão e que até lida bem com essa situação, explicando que quando entra em competição não está com essa contabilidade no pensamento.



"Quando chego ao Campeonato da Europa não penso que estou a lutar por mais uma medalha. Não penso na soma de todas, isso só surge depois de as conquistar", disse aos jornalistas.



Salientando que conquistar a 15.ª medalha em Campeonatos da Europa é "algo de especial", a judoca refere que se trata de uma competição em que tem "de tentar ganhar uma medalha, independentemente do número".



A atual vice-campeã da Europa de Judo na categoria de -57kg considera que as principais adversárias no Europeu de Lisboa vão ser a atual campeã da Europa, a húngara Hedvig Karakas, e as atletas francesas, alemãs e israelitas.



"Há muitas favoritas e, como costumo dizer, há quatro medalhas. Mesmo quando não vão ao pódio não é por não serem muito boas, mas é porque realmente não há medalhas para todas", sublinhou.



Para Telma Monteiro, o facto de existirem muitas favoritas "torna a competição muito mais interessante e dá mais mérito quando conseguimos um bom resultado e conquistar medalhas", sublinhou.



A selecionadora nacional, Ana Hormigo, disse que Portugal vai "com grandes expectativas" para o Europeu de Lisboa, com atletas "que estão habituadas a disputar as medalhas".



"Agora, o que me interessa é fazermos uma boa preparação para as atletas chegarem à competição em ótimas competições e conseguirmos os nossos objetivos. Claro que, num ano de Jogos Olímpicos, o grande objetivo está muito próximo", frisou.