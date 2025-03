Telma Monteiro reflete sobre o pós-carreira

“Tenho consciência de que não só a minha carreira, como o processo e a preparação de final de carreira, foram muito bons, mas também uma exceção. Nem sempre as coisas se organizam na vida dos atletas e se proporcionam da maneira que aconteceu comigo", disse, à agência Lusa.



No final da apresentação do estudo "Transição de carreira, situação perante o emprego e mercado de trabalho", da Escola Superior de Desporto de Rio Maior-Instituto Politécnico de Santarém, Telma Monteiro disse estar “muito feliz” com a sua situação.



“Mas ao mesmo tempo, se de um modo geral acaba por ser uma exceção, significa que nós temos que pensar no geral e continuar a pensar em planos que podemos desenvolver para ajudar os atletas”, afirmou.



A medalha de bronze no Rio2016 considerou que “é bastante importante” este tipo de estudos, pois trazem “resultados factuais, percentagens da realidade com pessoas envolvidas no processo que são os atletas olímpicos”-



“Se nós estamos a pensar, a refletir, a fazer estudos sobre este assunto, significa que as coisas estão a mudar, isso é bom”, afirmou.



Depois de terminar a carreira, em que conquistou dezenas de medalhas a nível internacional, Telma Monteiro assumiu o cargo de coordenadora do judo do Benfica, clube em que fez grande parte da sua carreira desportiva.



“Acho que esse é o meu maior objetivo e desafio, é conseguir trazer a minha experiência enquanto atleta e de formação para criar melhores condições para os atletas que estão no Benfica e no caso do judo”, afirmou.