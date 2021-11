Ténis de mesa. Marcos Freitas, João Geraldo e João Monteiro avançam no Mundial

O madeirense vai defrontar agora o alemão Duda Benedikt, 45.º do mundo.Tiago Apolónia, 58.º, não conseguiu ultrapassar o austríaco Daniel Habesohn, 46.º, cedendo por 4-2, enquanto no setor feminino Leila Oliveira, 184.ª, perdeu por 4-1 com a croata Ivana Malobasic, 181.ª.

Na primeira ronda de pares masculinos, Tiago Apolónia e João Monteiro defrontam os chilenos Juan Lamadrid e Gustavo Gomez.

Em pares femininos, também na primeira ronda, Shao Jieni e Leila Oliveira defrontam as sul-coreanas Lee Zion e Choi Hyojoo.Em pares mistos, a equipa formada por Shao Jieni e Tiago Apolónia vai encontrar na primeira eliminatória uma dupla que entra para a história do ténis de mesa uma vez que é constituído pelo chinês Lin Gaoyuan e pela norte-americana Lily Zhang, para assinalar os 50 anos da diplomacia na modalidade.