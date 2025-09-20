Ténis feminino. Full Protein Caldas da Rainha Ladies Open na RTP
De 14 a 21 de setembro, o Complexo Municipal de Ténis das Caldas da Rainha é palco de um torneio especial que atinge o estatuto WTA 125, reforçando a importância no calendário internacional do ténis feminino.
Com um prémio total de 125.000 USD e a participação de algumas das melhores jogadoras entre os lugares 50 e 140 do ranking mundial, a competição promete jogos de alto nível e momentos inesquecíveis para o público.
Acompanhe o "Full Protein Caldas da Rainha Ladies Open" na RTP Desporto 2 (RTP Play).
- Sábado (20) - 16h15
- Domingo (21) - 11h00