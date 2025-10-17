Mais Modalidades
Ténis
Ténis. Francisco Cabral eliminado em Estocolmo na vertente de pares
O tenista português foi eliminado esta sexta-feira do torneio de pares de Estocolmo, juntamente com o parceiro Lucar Miedler. A dupla perdeu nos quartos de final frente ao checo Adam Pavlasek e o polaco Jan Zielinski.
O português e o austríaco até venceram o primeiro set mas a dupla adversária deu a volta ao resultado e acabou por vencer por 2-1, eliminando a dupla, da qual fazia parte Francisco Cabral.
O tenista é o melhir português de sempre na vertente de pares, tendo vencido os torneios de Gstaad e Hangzhou esta temporada.
A dupla Cabral/Miedler foi eliminada em apenas uma hora de 25 minutos.