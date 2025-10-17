Ténis. Francisco Cabral eliminado em Estocolmo na vertente de pares

O português e o austríaco até venceram o primeiro set mas a dupla adversária deu a volta ao resultado e acabou por vencer por 2-1, eliminando a dupla, da qual fazia parte Francisco Cabral.





O tenista é o melhir português de sempre na vertente de pares, tendo vencido os torneios de Gstaad e Hangzhou esta temporada.





A dupla Cabral/Miedler foi eliminada em apenas uma hora de 25 minutos.