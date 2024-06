Ténis. Henrique Rocha atinge melhor ranking de sempre

, ultrapassando Jaime Faria, que desceu uma posição, para a 178.ª.Aos 20 anos, o jogador natural do Porto atinge o melhor ranking de sempre e passa a ser o segundo tenista português, apesar de ainda estar distante de Nuno Borges, o único atleta luso no top 100 mundial, que caiu três lugares, para o 51.º.





Sinner e Swiatek os primeiros



Jannik Sinner manteve-se no topo da classificação, seguido do espanhol Carlos Alcaraz e do sérvio Novak Djokovic, segundo e terceiro colocados, respetivamente, num top 10 que registou a subida do australiano Alex de Minaur do nono para o sétimo posto, graças à vitória no torneio neerlandês de 's-Hertogenbosch.



No ranking feminino, a portuguesa Francisca Jorge também alcançou o melhor posicionamento da carreira, ao atingir o 181.º posto, após uma subida de 27, na sequência da vitória do torneio ITF de Guimarães, a sua cidade natal, no qual se impôs na final à norte-americana Liv Hovde, por 6-3 e 6-4.



O top 10 manteve-se inalterado, com a polaca Iga Swiatek a manter-se na liderança, à frente da norte-americana Coco Gauff e da bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda e terceira, respetivamente.