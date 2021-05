Ténis. João Sousa continua no 107.º posto do "ranking"

O vimaranense, de 32 anos, continua fora do "top 100" da hierarquia, numa boa semana para os restantes tenistas portugueses, com Pedro Sousa a ganhar dois lugares (111.º) e Frederico Silva a subir quatro (170.º).



Em queda continua João Domingues, que desta vez caiu 17 degraus e passou a ser o 227.º do "ranking". Na semana passada, o tenista luso já tinha perdido 18 lugares e saído do "top 200".



Na frente, Djokovic, de 33 anos, continua a ocupar a liderança, mas agora Daniil Medvedev aparece como principal perseguidor, empurrando o espanhol Rafael Nadal para o terceiro lugar.



Apesar de ter vencido o Masters 1000 de Madrid, o alemão Alexander Zverev manteve o sexto lugar, enquanto o italiano Matteo Berrettini, finalista vencido, ganhou um lugar e saltou para nono, fazendo o argentino Diego Schwartzmann cair para 10.º.



Pela primeira vez desde a criação do "ranking" ATP, em 1973, nenhum tenista dos Estados Unidos aparece nos 30 melhores classificados. Taylor Fritz é o norte-americano mais bem posicionado, no 31.º posto.



Na hierarquia WTA, a australiana Ashleigh Barty continua a comandar, logo seguida da japonesa Naomi Osaka e da romena Simona Halep, segunda e terceira classificadas, respetivamente.



A bielorrussa Aryna Sabalenka ganhou três lugares e aparece agora à ‘porta’ do pódio, no quarto lugar, enquanto a checa Petra Kvitova subiu dois degraus e fecha o "top 10".