No torneio de relva, Boulter, de 27 anos, venceu o terceiro torneio da carreira e o segundo do ano ao bater Pliskova, a antiga número mundial e atual 50.ª na hierarquia WTA, por 4-6, 6-3 e 6-2, em uma hora e 55 minutos.As outras vitórias de Boulter em torneios singulares do circuito aconteceram já este ano, no Open de San Diego, e em Nottingham, no último ano, conquista que agora repete.