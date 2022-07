Ténis. Medvedev e Swiatek lideram ranking ATP

Em masculinos, o "top 10" mantém-se inalterado, com a primeira mudança a acontecer apenas com ligeiras subidas a partir do 18.º lugar, de Grigor Dimitrov (18.º), Robert Bautista Augut (19.º), Gael Monfils (20.º) ou Denis Shapolov (21.º).



Atrás de Medvedev seguem o alemão Alexander Zverev (segundo) e o espanhol Rafael Nadal (terceiro), numa classificação em que Novak Djokovic é sétimo, enquanto Roger Federer, sem competir desde o torneio de Wimbledon de 2021, ficou na última semana fora da classificação, na qual entrou pela primeira vez em 1997.



O argentino Francisco Cerundelo, que conseguiu no domingo em Bastad o primeiro título da carreira, subiu nove posições e é 30.º, e o norte-americano Maxime Cressy, que venceu em Newport, progrediu oito lugares e ocupa agora o 33.º posto.



Entre os portugueses, João Sousa é o mais bem classificado, em 58.º e com uma subida de dois lugares, muito à frente de Nuno Borges (111.º), com uma progressão de quatro posições, ou de Gastão Elias, que caiu seis postos e é 200.º.



Em femininos, a polaca Iga Swiatek continua instalada na liderança, com a tenista a ter praticamente o dobro dos pontos (8.336) da segunda classificada, a estónia Anett Kontaveit (4.326).



Entre as 10 tenistas do topo, a classificação teve apenas uma mudança, com a troca de posições entre as norte-americanas Jessica Pegula (sétima) e Danielle Collins (oitava).