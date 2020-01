Ténis. Muguruza vence Pavlyuchenkova e encontra Halep nas meias finais

A tenista espanhola Garbine Muguruza, 32.ª do mundo, venceu (7-5, 6-3) a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 30.ª do "ranking" WTA, e vai enfrentar a romena Simona Halep, número três mundial, nas meias-finais.