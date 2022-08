Ténis. Nick Kyrgios volta a vencer um torneio três anos depois

Kyrgios, 63.º do ranking mundial, derrotou Nishioka, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 22 minutos, conquistando o sétimo título da carreira, o primeiro desde Washington em 2019.O australiano, de 27 anos, continua a mostrar estar a recuperar de dois anos negros, em que assumiu ter tido uma depressão.Esta temporada, Kyrgios já tinha chegado à final de Wimbledon, terceiro torneio do "Grand Slam" da temporada, e a três meias-finais, além de ter vencido o torneio de pares do Open da Austrália.Em Washington, Kyrgios ainda pode somar um novo título, uma vez que, ao lado do norte-americano Jack Sock, vai jogar a final de pares frente ao croata Ivan Dodig e ao norte-americano Austin Krajicek.