Ténis. Nuno Borges eliminado do ATP de Marraquexe

A tentar um lugar nas meias-finais do torneio africano, Nuno Borges não foi capaz de derrotar Cerballes Baena, perdendo por 2-0 pelos parciais de 6-4 e 6-4, em menos de duas horas.





O tenista de 28 anos, o melhor português da atualidade, acaba de participar no torneio de Marraquexe e vai estar no próximo Master 1000 de Monte Carlo, no Mónaco.