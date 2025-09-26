Ténis. Nuno Borges eliminado do torneio de Tóquio

A dupla pela qual joga o português conquistou há poucos dias o troféu na China, no torneio de Hangzhou.





(c/ Lusa)

Nuno Borges perdeu contra o segundo pré-designado do torneio. Taylor Fritz ganhou por 2-0, vencendo os dois sets pelos parciais de 7-5 e 7-6 (7-4), após uma hora e 54 minutos de jogo.O segundo representante português também foi eliminado. Francisco Cabral também perdeu na estreia na vertente de pares. O tenista português e Lucas Miedler foram surpreendidos pela dupla David Pel e Santigo González, perdendo por 2-0, pelos parciais 7-6 (7-5) e 6-4.